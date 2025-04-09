مستقبل وطن: نرفض تهجير الفلسطينيين.. والدفاع عن أرضهم حق لا يساوم عليه

أعلن المهندس هشام علما، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، رفضه القاطع وبكل عزم لكل محاولات تمرير جريمة التهجير القسري التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.



وأضاف علما في تصريح صحفي له: "نؤكد أن الدفاع عن "الوجود والأرض" الأرض الفلسطينية هو حق أصيل "للشعب الفلسطيني" لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه أو المساومة عليه، وصمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة البطش والاحتلال هو مصدر فخر وقوة لنا جميعًا كعرب".

رفض التهجير القسري

وتابع: "إن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومحاولات ممنهجة لفرض التهجير القسري، جريمة مكتملة الأركان، لا يمكن القبول بها أو التزام الصمت تجاهها، ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في الوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية".

دعم القضية الفلسطينية

واختتم علما تصريحه مؤكدًا أنه، بصفته مصريًا وإنسانًا، وبحكم موقعه الحزبي، سيظل دائمًا منحازًا إلى قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما أكد أنه سيواصل دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية المصرية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.