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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وقف التأشيرات.. من هم الممنوعون من دخول السعودية؟

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية
رشا عوني

يتساءل الكثير عن قرار وقف التأشيرات بالسعودية والذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية استعداداً لموسم الحج 2025، وهو ما يشغل بال الكثير خاصة حاملي تأشيرة السعودية لأي غرض سواء كان زيارة أو عملا أو سياحة.

وقف تأشيرات السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن وقف التقدم بطلب الحصول على تأشيرات سعودية جديدة قصيرة الأجل، بما في ذلك تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد- متعدد)، بالإضافة إلى التأشيرات الإلكترونية السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية.

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تأشيرة السعودية

وقف تأشيرات الزيارة والسياحة في السعودية

وبناء على القرار الذي أعلنت عنه المملكة، سيتم وقف إصدار تأشيرات زيارة العمل (سواء كانت لدخول واحد أو دخول متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، بالإضافة إلى تأشيرات الزيارة العائلية بدءًا من 13 أبريل إلى موسم الحج 2025.

14 دولة ممنوعة من تأشيرات السعودية

وأعلنت السعودية بدء تطبيق مجموعة من الضوابط والقيود الجديدة بشأن إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، حيث قررت إيقاف إصدار تأشيرات جديدة لأبناء هذه الدول وهي: 

«مصر- المغرب- الجزائر- السودان- إثيوبيا- الهند- تونس- نيجيريا- العراق- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الأردن- إندونيسيا».

تأشيرة السعودية سارية

أما بالنسبة للمواطنين الذين يحملون تأشيرات السعودية سارية المفعول، سواء عملا أو سياحة ، فيمكنهم الاستمرار في السفر إلى المملكة العربية السعودية حتى 13 من شهر أبريل الجاري، أما بعد ذلك التاريخ سيتم منع الدول المذكورة من الدخول مؤقتاً لحين انتهاء موسم حج 2025. 

ووجهت السلطات السعودية نصيحة إلى مواطني الدول المشمولة بالقرار بعدم السفر إلى المملكة بعد 13 أبريل 2025، حتى لو كانت لديهم تأشيرات سارية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات.

السعودية تكشف الحقيقة

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة التابعة لوزارة  السياحة السعودية أن ما تم تداوله حول منع مواطني 14 دولة من دخول السعودية غير صحيح، مشيرة إلى أن القيود التي تم فرضها تتعلق فقط بالحج.

منع حاملي التأشيرات من دخول مكة

وقالت الهيئة إن الإرشادات الرسمية التي تم الإعلان عنها تقتصر على تنظيم دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج 2025، حيث لن يسمح لحاملي التأشيرات السياحية بدخول المدينة المقدسة بين 29 أبريل و11 يونيو 2025، باستثناء الحجاج الذين يحملون تأشيرات حج معتمدة.

وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تنظيم موسم الحج ولا تشمل فرض أي قيود على السفر بشكل عام.

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