بروتوكول بين شعبتي التطوير العقاري في دمياط والدقهلية

شهدت احتفالية مشتركة لغرفتي دمياط والدقهلية التجارية توقيع بروتوكول تعاون بين شعبتي التطوير العقاري في المحافظتين، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط، وأحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية، والدكتور محمد العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بمحافظة دمياط إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، ومسؤولين وممثلين عن قطاع الاستثمار العقاري.



ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشعبتين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير آليات العمل في قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات العقارية وتيسير إجراءات الاستثمار في المحافظتين. كما يتضمن البروتوكول العمل على تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، إلى جانب دعم جهود الترويج للمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة.



ويؤكد البروتوكول التزام الغرفتين بتنمية وتطوير المهنة وتفعيل التعاون بين قطاعات الأعمال في دمياط والدقهلية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويخدم توجهات التنمية المستدامة. كما يتضمن التعاون تسهيل المعاملات التجارية بين منتسبي الغرفتين، وتقديم الدعم الفني في مواجهة التحديات، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل محافظة.