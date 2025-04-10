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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلسلة من الحوادث المأساوية تهز محافظة سوهاج في 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة من الحوادث المأساوية التي تنوعت بين حوادث القطارات والتصادمات المرورية.

بالإضافة إلى اندلاع حريق، أسفرت جميعها عن سقوط 3 قتلى وعدة مصابين في مراكز متفرقة بالمحافظة.

شاب يفقد قدمه أسفل عجلات قطار بالعسيرات

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات.

وبورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد العسيرات، بسقوط أحد الركاب من القطار رقم "الإسكندرية – أسوان" خلال مروره بالمحطة.

وتبين أن الشاب "أحمد ف.ع.ث"، 27 عامًا، من محافظة أسيوط، سقط أسفل عجلات القطار أثناء محاولته النزول بمحطة غير مقرر التوقف بها.

ما أسفر عن إصابته ببتر كامل بالقدم اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تصادم ميكروباص وتوك توك بجرجا يسفر عن إصابتين

تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك بالطريق الزراعي الغربي.

وتبين أن الحادث وقع بسبب التخطي الخاطئ من قائد الميكروباص "ريان ر.ع.ح"، 51 عامًا، وأسفر عن إصابة قائد التوك توك "أحمد ع.ا.ع"، 30 عامًا، وسيدة تُدعى "سهير ش.ع"، 70 عامًا، بكسر في القدم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، وتحرر المحضر اللازم.

حريق يلتهم مقطورة نقل دون وقوع إصابات بشرية بجرجا

وفي واقعة أخرى، شب حريق هائل بمقطورة نقل كانت متوقفة على جانب طريق الترعة الفؤادية بمدينة جرجا، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بينما احترقت الحمولة بالكامل.

وجاء في التحريات أن السبب يرجع إلى امتداد النيران من مخلفات مشتعلة بجوار الترعة إلى المقطورة، ونفى الطرفان وجود شبهة جنائية، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة 4 سيارات إطفاء، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بطما

وشهد مركز طما شمال المحافظة، حادثًا مأساويًا حيث لقي الشاب "ضياء م.ا.ع.س"، 20 عامًا، مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار "أسوان – القاهرة"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص.

وأكد والد الشاب أن الوفاة جاءت قضاءً وقدرًا، ولا توجد شبهة جنائية. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طفل يلقى مصرعه دهسًا بسيارة ربع نقل بدار السلام

وفي دار السلام، لقي الطفل "آدم م. ع. أ"، 8 سنوات، مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزله، وقاد السيارة المدعو "أحمد م. ش. أ"، 35 عامًا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، واتهم والد الطفل السائق بالسرعة، بينما أنكر الأخير تعمد الحادث، وتولت النيابة التحقيقات.

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