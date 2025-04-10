الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

شاركت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

خطفت الملكة رانيا الأنظار في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق في أختيار الإطلالات، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون النبيتي ونسقت معه حزام رفيع حول الخصر.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون.

وتزينت الملكة رانيا مجموعة من الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.