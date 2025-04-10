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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من المفوضية الأوروبية على قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
محمود نوفل

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية 90 يوما.
 

وذكرت لاين في تصريحات لها أن قرار ترامب بتأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية خطوة مهمة على طريق تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

وشددت رئيسة المفوضية الأوربية علي الإلتزام بمحادثات بناءة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، تجميد الرسوم الجمركية الجديدة على بعض الدول لمدة 90 يومًا، ويشمل هذا التجميد الدول التي كانت قد خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%.

وفي تعليقه على القرار، أكد وزير الخزانة الأمريكي، أن استراتيجية الرئيس ترامب دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في مسعى لحل النزاعات التجارية بطرق سلمية.

وأضاف منوشين أن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى الدول التي لم تقم بأي إجراءات انتقامية ضدها، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم مكافآت للدول التي تلتزم بهذا الموقف.

وبيًن منوشين أيضًا أن هذا القرار يعكس رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون التجاري الدولي دون تصعيد التوترات، مع التأكيد على أن الدول التي تواصل التعاون مع أمريكا ستكون محل تقدير خاص في الفترة المقبلة.

وكانت مصر ضمن الدول التي تم تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية عليها بنسبة 10%، إلى جانب السعودية والإمارات وقطر والبحرين.

كما أشار ترامب إلى أنه سيقوم برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125% اعتبارًا من الآن، بسبب ما وصفه بعدم احترام الصين للأسواق العالمية.

وفي منشوره على موقع "تروث سوشيال"، أرجع الرئيس الأمريكي قراره بتجميد الرسوم إلى أن "أكثر من 75 دولة" تواصلت مع المسؤولين الأمريكيين "للتفاوض على حل" بشأن القضايا التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة.

المفوضية الأوروبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة

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