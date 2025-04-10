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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من 4 إلى 5 درجات| تحذيرات حول حالة الطقس اليوم الخميس 10 إبريل 2025

4 إلى 5 درجات| حالة الطقس اليوم الخميس 10 إبريل 2025
4 إلى 5 درجات| حالة الطقس اليوم الخميس 10 إبريل 2025
ولاء خنيزي

جاء البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025، موضحًا وجود انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، هذا بالإضافة إلى تحذير البيان من استمرار اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر وخليج السويس، وسنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

انخفاض في درجات الحرارة 

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وذلك بقيم تتراوح بين 4 درجات إلى 5 درجات، وفيما يخص حالة الطقس، أوضح البيان أنه يسود اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025 طقس معتدل للحرارة نهارًا على أغلب الانحاء، بينما سيكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، ولكن أثناء الليل والصباح الباكر سيصبح الطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

 

فرص سقوط أمطار

ذكر البيان أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس الموافق 10 ابريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تمتد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سيكون هناك فرص أيضًا لسقوط امطار خفيفة يوم الجمعة الموافق 11 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

اضطراب الملاحة البحرية 

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما أوضحت أن سرعة الرياح ستصل من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، كما سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وستصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س، وسيصل ارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 13، سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 والصغرى 12، سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 32 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي..
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12، وسيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 36 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 12، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، الرياح نشطة أحيانا ويصل سرعتها إلى 38 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  •  سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 26 والصغرى 15، الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  •  شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10، الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 36 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13، الرياح نشطة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ويصل سرعتها إلى 38 كم/س، وستكون السحب مشمس.
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