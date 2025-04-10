قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة
90 مليون جنيه .. الونش يضغط على الزمالك بعقد الأهلي لتنفيذ مطالبه
الخارجية: تعاون متميز مع المجر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير
4 مليارات يورو لمصر.. وزير خارجية المجر يوجه دعوة عاجلة إلى أوروبا
هددته بالقفز.. فتاة تدعي محاولة خطفها من سائق تطبيق شهير بالمقطم
بعد تصريحات رئيس الوزراء | هكذا بعث مدبولي برسالة طمأنة للمصريين.. تفاصيل
تحرير 7 محاضر ضد المخابز المخالفة بـ دسوق في كفر الشيخ
دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بمرور 155 عامًا علي إنشائها .. اليوم
الأزهر: العدوان الصهيوني على غزة محاولة للهروب من الأزمات الداخلية
ودع النسيان ...8 أطعمة طبيعية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز
السعودية تحذر راغبي أداء فريضة الحج من هذا الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بمرور 155 عامًا علي إنشائها .. اليوم

دار الكتب
دار الكتب
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد من أبرز رموز الثقافة المصرية، وواحدة من أعرق المؤسسات التي تحفظ التراث المكتوب والمطبوع في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنها تمثل "كنزًا وطنيًا حيًا" يعكس ذاكرة مصر على مدار 155 عامًا.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الكتب المصرية تأسست في 23 مارس 1870 بأمر من الخديوي إسماعيل، وذلك استجابة لرؤية المفكر علي باشا مبارك بعد عودته من بعثته إلى فرنسا، حيث ألهمته المكتبة الوطنية هناك، فدعا لإنشاء نظيرتها في مصر.

وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن مقر الدار الأول كان في قصر مصطفى فاضل باشا بدرب الجماميز، والذي ضم في الدور الأول نحو 3500 كتاب ومخطوطة شكلت النواة الأولى للمكتبة الوطنية المصرية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت دار الكتب المعنية بجمع وحفظ كل ما يُنتج في مصر من مؤلفات وجرائد ودوريات.

وكشف طلعت أن من أبرز مقتنيات الدار مصحف عثمان بن عفان، و31 ورقة من المصحف الحجازي النادر، إلى جانب مخطوطات نادرة كتبها مؤلفوها بخط أيديهم، منها النجوم الزاهرة لابن تغري بردي وعجائب الآثار للجبرتي، الذي يُعد مرجعًا هامًا في تاريخ مصر الحديث.

وفيما يخص جهود ربط الأجيال الجديدة بالقراءة، أشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن وزارة الثقافة تعمل على تطوير أدوات الاطلاع بما يتناسب مع العصر، موضحًا أن تطبيق "كتابك" أُطلق لإتاحة الكتب إلكترونيًا مجانًا، ضمن خطة متكاملة للرقمنة وتسهيل الوصول للمحتوى الثقافي عبر الهواتف الذكية.

قطاع الآثار الإسلامية الآثار الإسلامية الثقافة المصرية الكتب المصرية التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس

موعد عيد الأضحى 2025

إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً

جكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

أسعار الدواجن

نزلت 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الطقس في مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

الارق

4 آيات حل رباني لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس.. داوم عليها

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 10-4-2025

حسام حسن هاني ابو ريدة

الغندور يكشف عن شرط اتحاد الكرة لرحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

حاسوب لينوفو

لابتوب رائد من لينوفو يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

دايهاتسو تيريوس أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2010

تويوتا كورولا 2010 سعرها 600 ألف جنيه

بالصور

قرمشة المحلات.. أضف هذا المكون إلى البطاطس قبل قليها في الـ إير فراير

البطاطس
البطاطس
البطاطس

4 أطعمة بمنزلك تقلل التهابات الجسم

الالتهابات
الالتهابات
الالتهابات

تعرف على فوائد تناول وجبة الفطور في الصباح

تعرف على فوائد تناول وجبة الفطور فى الصباح
تعرف على فوائد تناول وجبة الفطور فى الصباح
تعرف على فوائد تناول وجبة الفطور فى الصباح

فوائد القرنفل لعلاج هذه الأمراض.. تعرف عليها

فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.
فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.
فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.

فيديو

ريهام سعيد

الشمال مش زي اليمين.. ريهام سعيد تعلق على ملامح وجهها

واقعة الاسكندرية

خـ..طفوا موبايلها وسحلوها في الشارع.. القبض على حرامية تروسيكل الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد