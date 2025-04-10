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العاصمة الإدارية: توفير خدمات المرور بوحدة الحي السكنى الثالث R3
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاصمة الإدارية: توفير خدمات المرور بوحدة الحي السكنى الثالث R3

امان
امان
آية الجارحي

أعلن المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عن توفير مختلف خدمات المرور بالوحدة التي تم تشغيلها بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة تيسيراً على سكان وأصحاب الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس محمد عادل إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشغيل مختلف الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوضح المهندس محمد عادل، أن الخدمات المرورية تشمل إصدار بدل فاقد رخصة المركبة، وإصدار ملصق إلكتروني، وتجديد رخصة المركبة، وإصدار بدل فاقد رخصة القيادة، والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار بدل تالف لرخصة القيادة، وجار العمل على زيادة الخدمات بالوحدة.

ووجه رئيس رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الشكر لجميع مسئولى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، على التعاون المستمر، وسرعة استجابتهم لتشغيل الوحدة، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
 


 

العاصمة الإدارية R3 المدن الجديدة المخالفات المرورية

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