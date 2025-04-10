يعاني اضطرابا نفسيا.. شاب ينهي حياة والدته بسبب خلافات أسرية بملوي في المنيا

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية، على إنهاء حياة والدته باستخدام "حجر" في إحدي قري مركز ملوي جنوب المنيا، جاري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياة والدته عن طريق التعدي عليها بحجر في الرأس في إحدى قري مركز ملوي جنوب المحافظة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من اضطرابات نفسية بانهاء حياة والدته بسبب خلافات أسرية.

تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وجاري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.