اعتماد الأحوزة العمرانية في 208 عزب بالغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية ل 208 عزبة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها فعليًا، في خطوة تمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا على أرض الواقع يسهم في تقنين أوضاع البناء، وتنظيم عملية التوسع العمراني بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، ويتسق مع خطط الدولة في التنمية المستدامة.

جهود محافظ الغربية

وأكد “الجندي” أن محافظة الغربية أصبحت في طليعة المحافظات التي أنجزت تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع المدن والقرى بنسبة إنجاز كاملة بلغت 100%، بينما بلغ معدل التقدم في ملف العزب نحو ٨٦،٥ % مشيرا إلى أن العمل مازال جاريا لانهاء ماتبقى من أحوزة خاصة بالعزب في أقرب وقت ممكن بما يضمن استكمال هذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.

وشدد المحافظ على أن اعتماد الأحوزة العمرانية يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية عمرانية شاملة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة تواكب الزيادة السكانية، وتستوعب احتياجات المواطنين المستقبلية، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التخطيط السليم والمستند إلى معايير علمية دقيقة، وهو ما تعمل عليه المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وأشار اللواء “الجندي” إلى أن التعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني أثمر عن اعتماد المخططات الاستراتيجية وفقًا لأحدث المعايير التخطيطية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في التوسع العمراني المنظم كأحد أهم محاور التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أنه بناءً على ما تم إنجازه من اعتماد كامل لأحوزة المدن والقرى، يجري حاليًا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإسراع في إنهاء ما تبقى من اعتماد المخططات الاستراتيجية، تمهيدًا للبدء في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق التي أُضيفت حديثًا إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، ما يتيح للمواطنين التعامل بشكل قانوني مع أراضيهم، واستخراج تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات المعتمدة والمعايير التنظيمية المحددة.

خطوة محورية في تنظيم العمران

وأكد “الجندي” أن هذا القرار يعد خطوة محورية في تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في البناء داخل نطاق الأحوزة المعتمدة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، بما يضمن مستقبلًا حضريًا متطورًا لمحافظة الغربية.