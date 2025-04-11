ليلة واحدة تحولت لكابوس.. عمرو سلامة يروج لمسلسل برستيج

روج المخرج عمرو سلامة لمسلسل بريستيج الذي يعد أحدث أعماله والذي تم طرح الإعلان الرسمي.

ونشر عمرو الإعلان الرسمي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: “بكل سعادة وحماس وترقب بشارك معاكم الإعلان الطويل الكامل لمسلسل بريستيچ، أكثر تجربة عملتها واخد فيها مخاطرات".

وتابع: “ليلة واحدة إتحولت لكابوس.. ولا حلم.. ولا مؤامرة.. ولا جن.. ولا كل دول؟”.

الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج من أعمال يانجو الأصلية 24 أبريل على Yango Play"

يانجو بلاي تطرح إعلان مسلسل بريستيج

ونشرت منصة يانجو بلاي، الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج.

وعلق الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام على البرومو "ليلة واحدة إتحولت لكابوس.. ولا حلم.. ولا مؤامرة.. ولا جن.. ولا كل دول؟..الإعلان الرسمي لمسلسل #بريستيج من أعمال يانجو الأصلية يعرض 24 أبريل على يانجو بلاي.

‎بوستر مسلسل بريستيج

وسبق أن طرحت منصة "يانجو بلاي" البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج" الذي يعد من أعمال "يانجو بلاي" الأصلية.