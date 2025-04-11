أخبار أسوان| تكريم الأولى على الجمهورية في حفظ القرآن.. وغرامة 50 ألف جنيه للمحلات المخالفة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 10/4/2025 أحداث متنوعة.

في لفتة أبوية، حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان ، على تكريم الطالبة زينب السيد محمد، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عوض السيد عبد الله الثانوية بنات، حيث قام بإهدائها درع المحافظة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مكافأة مالية قيمة ومجزية، تقديرًا لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "المستوى الأول"، وذلك لحفظها القرآن الكريم كاملاً مع جودة التلاوة، وتفسير الأجزاء (28 و29 و30) من كتاب الله، بالإضافة إلى حفظ أحاديث كتاب "الأربعون النووية" كاملة.

وأثناء لقائه بالطالبة وأسرتها في حضور محمود بدوي، مدير عام مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد السنوسي، مدير عام الخدمات التربوية، وآمال عبد الموجود، مديرة المدرسة، عبر المحافظ عن سعادته البالغة لفوز زينب السيد في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتصدرها قائمة المتسابقين، لتكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

حفظ القرآن الكريم

وأكد المحافظ اهتمامه بتكريمها لأنها طالبة مجتهدة ومتميزة نفتخر ونعتز بها، لمساهمتها في رفع اسم أسوان عاليًا على مستوى الجمهورية في مسابقة هامة، وهي حفظ كتاب الله عز وجل، والذي تحقق بفضل دعم وتشجيع أسرتها، التي تقدم لها كل الشكر والعرفان والتقدير على تعليم ابنتهم بصحيح الدين لتنال هذا الشرف الرفيع.



محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد لفوزها بالمركز الأول بالجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنظيمها بمنطقة السيل الجديد بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن رئيس المدينة إبراهيم سليمان، ونوابه، ورؤساء الأحياء، علاوة على العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة وغلق شهر للمحل المخالف لخطوط التنظيم