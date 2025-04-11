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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بـ سوهاج بعد رفع أسعار الوقود

بيان تعريفة المواصلات الجديدة في سوهاج
بيان تعريفة المواصلات الجديدة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، تحريكًا رسميًا في تعريفة نقل الركاب بجميع المراكز، سواء لخطوط النقل الداخلي أو خطوط الربط بين سوهاج والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 10 إلى 15% بحسب المسافة، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، ببدء تطبيق الأسعار الجديدة للسولار والبنزين اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.

وأكدت محافظة سوهاج أن هذه الزيادة جاءت لضمان عدم تحميل السائقين أعباء إضافية بعد ارتفاع أسعار الوقود، مع التشديد على متابعة تطبيق التعريفة الجديدة في كافة المواقف والطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

وينشر لكم موقع "صدى البلد" التعريفة الجديدة للمواصلات في كافة أنحاء محافظة سوهاج.

التعريفة الجديدة للمواصلات بسوهاج

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في وقت سابق، أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية مرة أخرى قبل مرور 6 أشهر.

وذلك ضمن خطة الحكومة لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل دعمًا ضخمًا يوميًا يُقدر بـ366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للوقود.

وأضافت الوزارة أن رغم الزيادات الأخيرة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التكلفة وسعر البيع، موضحة أن تراجع أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية لم ينعكس بشكل كافٍ على سعر السولار محليًا، حيث انخفضت تكلفة اللتر بنحو 40 قرشًا فقط.

وتوقعت الوزارة استمرار التذبذب في أسعار الوقود عالميًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل ضبط الأسعار محليًا عملية معقدة تتطلب مراجعة دورية دقيقة لمعادلة التسعير.

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