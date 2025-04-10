عامل يتخلص من حياته داخل منزله بمركز طما في سوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث أقدم عامل في منتصف الأربعينيات من عمره على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل شقته بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للمدعو "مجدي ف. ب. ب"، 46 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وعُثر عليه مُسجى على ظهره بصالة شقته بالطابق الأول بمنزل مكوّن من ثلاثة طوابق.

ويرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود حبل يتدلى من جنش حديدي بسقف الصالة، وبمناظرته تبيّن وجود "سحجة دائرية غير مكتملة" حول الرقبة، دون وجود أية إصابات ظاهرية أخرى.

كما ثبت سلامة جميع الأبواب والنوافذ، ووجود كافة متعلقاته الشخصية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدته "شربات. هـ. س. م"، 85 عامًا، ربة منزل، وشقيقه "عيسى"، 35 عامًا، سائق توك توك، ويقيمان بذات المنزل، قررا بأن المجني عليه أقدم على الانتحار نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة.

فوجئت الأولى بجثته معلقة داخل الصالة، فقامت بإنزالها بمساعدة الثاني، وأيدا عدم وجود شبهة جنائية أو اتهام لأي شخص بالتسبب في وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.