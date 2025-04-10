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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: المحافظة تمتلك كنوزًا سياحية وأثرية تؤهلها لتكون على خريطة السياحة العالمية

محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج
محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج
أ ش أ

أكد محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، أن المحافظة تمتلك كنوزاً سياحية وأثرية فريدة تؤهلها لتكون على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى مواقع متميزة مثل معابد أبيدوس وأتريبس، والديرين الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد ميريت آمون، وغيرها من المزارات التي تمثل رافداً حضارياً وثقافياً مهماً.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، مع عدد من ممثلي الشركات السياحية والجهات التنفيذية المعنية، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام آثار سوهاج، إلى جانب وكلاء وزارات الإسكان والطرق، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن "سوهاج، وأخميم، والبلينا"، وعدد من مسئولي شركات السياحة.


وأوضح المحافظ، أن هناك خطوات فعلية يتم تنفيذها حالياً لتأهيل البنية التحتية السياحية، من خلال تطوير الطرق المؤدية إلى المواقع الأثرية، وتطبيق الهوية البصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإعادة فتح بعض المواقع للزيارة، ودراسة إقامة عروض "الصوت والضوء" في معبد أبيدوس؛ بما يسهم في إطالة فترة إقامة السائحين بالمحافظة.


ووجه المحافظ، بضرورة تحديث المواد الترويجية الخاصة بالمزارات السياحية، وإنتاج أفلام دعائية عالية الجودة تعرض في الأماكن العامة ومحطات القطار ومطار سوهاج الدولي، بهدف إبراز المقومات السياحية الفريدة للمحافظة.


وأكد المحافظ - في ختام الاجتماع - أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتنشيط الحركة السياحية بسوهاج، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، تعزز من موقع المحافظة على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

محافظ سوهاج كنوزاً سياحية وأثرية متحف سوهاج القومي معبد ميريت آمون

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