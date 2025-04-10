محافظ سوهاج: توصيل الصرف الصحي بجميع القرى بنهاية العام الحالي |فيديو

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك مشروعات كثيرة تتم في قرى المحافظة، موضحًا أن من ضمن هذه المشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذه المشروعات من الأشياء الهامة والأساسية للمواطنين.

وأضاف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال لقاء عبر القناة الأولى، بمناسبة عيد سوهاج القومي، أن هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان والشركات المتخصصة أنه بنهاية عام 2025 سيتم توصيل الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة.

ولفت إلى أنه خلال الـ 11 شهرًا الأخيرة تم انفاق 200 مليار جنيه، وأن هذا الرقم ضخم كبير جدًا، وأن القيادة السياسية مهتمة بقرى الصعيد بالكامل، وأن الريف في الصعيد اختلف عن الماضي.

وأكد محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، أن المحافظة تمتلك كنوزاً سياحية وأثرية فريدة تؤهلها لتكون على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى مواقع متميزة مثل معابد أبيدوس وأتريبس، والديرين الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد ميريت آمون، وغيرها من المزارات التي تمثل رافداً حضارياً وثقافياً مهماً.



وأوضح المحافظ، أن هناك خطوات فعلية يتم تنفيذها حالياً لتأهيل البنية التحتية السياحية، من خلال تطوير الطرق المؤدية إلى المواقع الأثرية، وتطبيق الهوية البصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإعادة فتح بعض المواقع للزيارة، ودراسة إقامة عروض "الصوت والضوء" في معبد أبيدوس؛ بما يسهم في إطالة فترة إقامة السائحين بالمحافظة.



ووجه المحافظ، بضرورة تحديث المواد الترويجية الخاصة بالمزارات السياحية، وإنتاج أفلام دعائية عالية الجودة تعرض في الأماكن العامة ومحطات القطار ومطار سوهاج الدولي، بهدف إبراز المقومات السياحية الفريدة للمحافظة.



وأكد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتنشيط الحركة السياحية بسوهاج، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، تعزز من موقع المحافظة على خريطة السياحة المصرية والعالمية.