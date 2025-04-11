محافظ سوهاج يسلم 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتسليم عدد 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

الأجهزة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ. والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج المستفيدين من الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

وقد شملت الأجهزة التي تم توزيعها “ غسالة، بوتاجاز، مكواة، خلاط، سجادة، وفرن بوتاجاز، وبطانية ومفروشات ”.

وثمن المحافظ جهود التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.