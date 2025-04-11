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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال متابعة تطبيق تعريفة النقل.. نائب محافظ قنا يشدد على الرقابة الميدانية

محطات الوقود بقنا
محطات الوقود بقنا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة شملت مجمع المواقف بمدينة قنا وعددًا من محطات الوقود، وذلك في إطار متابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل، عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

تضمنت الجولة، الاطمئنان على انتظام حركة المواصلات العامة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، فضلًا عن التحقق من توافر الوقود داخل المحطات، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين.

رافقه خلال الجولة كل من: حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما تابع نائب محافظ قنا ، حركة المواقف في المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك عبر مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بهدف متابعة الموقف بشكل لحظي على مستوى المحافظة، وضمان انضباط منظومة النقل وتقديم الخدمات للمواطنين بسلاسة ودون أية عقبات.

وشدد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها، كما وجّه بزيادة التواجد الميداني لمفتشى التموين ومباحث المرور، لمراقبة الموقف عن كثب وضمان انسيابية الخدمة المقدمة.

وأكد عمر، أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لضبط المنظومة، وتقديم خدمات نقل لائقة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، التي تقضي بالتحرك الفوري للتعامل مع أية شكاوى أو تجاوزات.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية التأكد من وضع ملصقات التعريفة الجديدة فى أماكن واضحة داخل مجمع المواقف، وكذلك على الزجاجين الأمامى والخلفي لجميع سيارات الأجرة، بما يضمن إتاحة المعلومات أمام المواطنين بسهولة ويساهم في تعزيز الالتزام والشفافية.

قنا جولة ميدانية مجمع المواقف محطات الوقود تحريك أسعار الوقود وزارة التموين التعريفة الجديدة

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