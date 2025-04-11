سارة العصفورة | بتول الحداد تكشف التعليقات عن دورها بمسلسل في اللحظة .. خاص

تألقت الفنانة بتول الحداد في مسلسل في اللحظة و الذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

قالت الفنانة بتول الحداد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " قدمت شخصية سارة موظفة جاسوسة في مسلسل في اللحظة لصالح" آسيا " التي تجسدها نجلاء بدر شقيقة " سيف الزيني" الذي يجسده احمد فهمي

و أضافت بتول الحداد " التعليقات أبهرتي ، قالوا سارة هي العصفورة الي في الشغل ، و تعليقات كثير ، سعيدة بردود الفعل و سعيدة بالعمل مع فريق العمل.

اختتمت بتول الحداد " شخصية سارة في مسلسل في اللحظة شخصية شريرة و موجوده في الواقع.



يذكر أن مسلسل في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم، يتصدرهم أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي، الذين يجسدون قصة مليئة بالشغف والخداع وصراعات القوة