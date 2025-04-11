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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيف لميس الحديدي.. الأحد

لميس الحديدى
لميس الحديدى
عبد الخالق صلاح

في أول ظهور إعلامي له منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في يوليو 2024؛ يحل المهندس حسن الخطيب، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد المقبل، عبر قناة "ON".

ويناقش الحوار، التحديات والفرص بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على دول العالم، وتأثيرها على الإقتصاد المصري.

كما يستعرض الوزير ملامح خطته لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، بهدف الوصول إلى مستهدفات تصديرية تبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويتطرق الحوار إلى آلية عمل الصندوق السيادي المصري بعد انتقال تبعيته إلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى مستجدات  ومسار برنامج الطروحات الحكومية في عام 2025.

ويجيب الوزير خلال اللقاء عن تساؤلات المستثمرين التي تستعرضها الإعلامية لميس الحديدي، وتحديات ومعوقات الاستثمار في مصر.

يذكر أن برنامج “كلمة أخيرة”، يذاع من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 9 مساءً على قناة "ON".

حسن الخطيب إعلامي لميس الحديدي كلمة أخيرة

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