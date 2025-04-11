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زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة في المحافظات
بعد زيادة سعر البنزين والسولار .. ماذا سيحدث في المواصلات ورغيف الخبز ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد زيادة سعر البنزين والسولار .. ماذا سيحدث في المواصلات ورغيف الخبز ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحقيقات وملفات

تساءل عدد كبير من المواطنين عن مستجدات أسعار المواصلات وسعر رغيف الخبز بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة

قررت محافظة القاهرة، تعديل تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه في اللتر.

وجاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

ووجّه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات التي تتضمن خط السير والأجرة الجديدة.وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية يتابعان الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

زيادة أسعار المحروقات البترولية

وقررت لجنة التسعير التقائي للمواد البترولية،زيادة أسعار المواد البترولية (البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز) اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، لتكون الأسعار كالتالى:  

- بنزين 95..  19 جنيه لتر 

- بنزين 92 ..  17.25 جنيه لتر 

- بنزين 80 .  15.75 جنيه لتر 

- السولار .... 15.5 جنيه لتر

- والكيروسين ....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه 

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وفيما يخص تساؤلات المواطني ع سعر الخبز فاكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن العيش البلدي المدعم اللي يصرف على بطاقة التموين، سعره ثابت عند 20 قرش للرغيف، دون أي تغيير فيه.

وقال إن الوزارة تضع في حسابها كل شئ وهي مستمرة في دعم الإنتاج، وسد فرق التكلفة للمخابز، ليستمر المواطن في اخذ  العيش المدعم بالسعر القديم.

وأكد إن الوزارة حريصة على إن يصل الخبز للمواطنين بانتظام وبنفس الجودة والسعر.

البنزين البنزين والسولار رغيف الخبز

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