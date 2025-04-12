الرى: صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان ، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وأعمال تشغيل السد العالى لإستيفاء التصرفات المطلوب اطلاقها من السد .

وأشار الدكتور سويلم ، إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 ، خاصة مع أهمية السد العالى بإعتباره أهم منشأ مائى فى مصر وأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين .

وأكد حرصه، على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى ، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة ، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالى طبقاً للإحتياجات المائية على إمتداد الوادى والدلتا .

وأكد على اهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي ، وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية فى مصر .