ليبيا تشارك في الملتقى العربي للسياحة والأسفار بالإسماعيلية

شاركت دولة ليبيا في

انطلاق فعاليات ملتقي الشباب الملتقي العربي للسياحة والاسفار بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور عادل البركي مدير إدارة الشئون العامة بجمعية بيوت الشباب الليبية.

من جانبه صرح الاستاذ عادل البركي رئيس الوفد الليبي، بأن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات بين الشعوب العربية المشاركة ومنها الجزائر وتونس والبحرين.

وأبرز الاستاذ عادل البركي، خلال كلمته، دور جمهورية مصر العربية وهي الدولة المستضيفة، مشيرا إلى تفعيل عدد من البرامج الصيفية خلال الفترة القصيرة المقبلة لتعزيز سبل التعاون والتلاحم بين الشعوب العربية من خلال بيوت الشباب المنتشرة في هذه الدول وهي الفرصة التي يجب أن يستغلها كل مشارك في الملتقي العربي.

اختتم رئيس الوفد الليبي، موجها الشكر الي رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية، الأستاذ الشيباني عبد الله الشيباني، علي دعمه المتواصل للشباب الليبي ومساندته لهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.