ربنا يرحمك..عمرو السولية ينعى إبراهيم شيكا

نعى عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، الراحل إبراهيم شيكا بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 28 عاما.

وكتب السولية عبر إنستجرام: “ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب”.

موعد الجنازة والعزاء

كانت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق اعلنت خبر وفاة شقيقها عبر ستوري شاركتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت شقيقته: “إبراهيم شيكا في ذمة الله”. وكان اللاعب يعاني من مرض السرطان في مرحلة متأخرة.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: “صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الشربتلي التجمع الخامس”.

وتابعت: “العزاء يوم الاثنين في مسجد الحامدية الشاذلية”.

سبب وفاة إبراهيم شيكا

عانى إبراهيم شيكا منذ فترة طويلة من مرض السرطان، ودخل منذ شهور في رحلة علاجية طويلة، وسط دعم جماهيري كبير من محبيه وزملائه في الوسط الرياضي والفني لكن المرض لم يمهله كثيرًا من الوقت ، حيث بدأ يعاني من أعراض سرطان القولون والمستقيم منذ عام تقريبا، وتدهورت حالته تدريجيًا، حتى أصبح غير قادر على تناول الطعام أو المشي، كما تساقط شعره بفعل جرعات العلاج الكيماوي الشديدة.