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تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل عليَّ ذنب؟.. سؤال صادم.. وداعية ترد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل عليَّ ذنب؟.. سؤال صادم.. وداعية ترد

الدكتورة دينا أبو الخير
الدكتورة دينا أبو الخير
محمد شحتة

قال الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن البعض قد يلجأ إلى كتمان عقد الزواج؛ لأسباب مختلفة، كالحصول على المعاش، أو الخوف من الزوجة الأولى.

وأضافت دينا أبو الخير، خلال إجابتها على سؤال، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد،: “تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل عليَّ ذنب؟”، أن الزواج العرفي بين الطرفين من أجل استمرار الحصول على المعاش يعتبر فيه تحايل؛ لأن هذه الزوجة تزوجت بعد زوجها الأول، وبالتالي لا ينطبق عليه شروط استحقاق المعاش.

وأشارت إلى أن الزواج العرفي في أصله صحيح؛ إذا تم بشروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق وفق قانون الدولة، منوهة بأن هذا الزواج العرفي يضر بالمرأة التي لا تستطيع الحصول على حقوقها إذا حصل الطلاق.

ونصحت الداعية الإسلامية، بضرورة اختيار شريك الحياة المناسب قبل الزواج؛ لعدم التعرض لضيق الحال الذي يوصلنا إلى هذه الحالات الصعبة.

الدكتورة دينا أبو الخير كتمان عقد الزواج المعاش الزواج العرفي الزوجة شروط استحقاق المعاش

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