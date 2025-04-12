وزارة الإسكان: مشروع مارينا 8 يتم تنفيذه على مساحة 179 فدانا

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن إتاحة كراسات الشروط ومواقع المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير أنماط سكنية متنوعة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أكد أن الوزارة تعتبر أحد أذرع الدولة للتنمية، مشيرًا إلى أن هدفهم هو التنمية وليس الربح، مع الحرص على تلبية الرغبة في أنواع السكن المختلفة.

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن مشروع مارينا 8 يُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 179 فداناً، ويتضمن منطقتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للشاليهات والفيلات بمساحة 104 أفدنة، والثانية على مساحة 75 فداناً.

أشار إلى أن المشروع يضم 243 مبنى تحتوي على نحو 917 وحدة، تم تصميمها لتقديم نماذج متعددة من المباني السكنية، بما يحقق التنوع في الاستخدامات ويلبي احتياجات مختلف الشرائح.