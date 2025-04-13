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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الحادي عشر..ألسن عين شمس تستعد لإطلاق منتداها العلمي لشباب الباحثين

الدكتورة سلوي رشاد
الدكتورة سلوي رشاد
حسام الفقي

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس المنتدى العلمي لشباب الباحثين في دورته الحادية عشر، تحت عنوان:"رؤى التغيير: اتجاهات جديدة في الأدب واللغة والترجمة"

15-16 ابريل 2025، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ.د.أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن المنتدى يشمل عدة محاور تغطي مختلف المجالات البحثية في اللغة والأدب والترجمة.

ففي مجال الدراسات الأدبية يتناول تأثير التحولات الاجتماعية والسياسية والتطبيقات التكنولوجية على موضوعات الأدب الحديث، ودور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الأدبي، وإمكانية توليد النصوص الأدبية بواسطة الآلة، ودور الأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة الأدبية، وتحليل النصوص الأدبية الرقمية وأثرها على القارئ.


وعلى مستوى  اللغويات، يناقش المنتدى تطور المفردات والنظريات اللغوية في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، والدراسات المعجمية الرقمية، ومستقبل تعلم اللغات الأجنبية في ضوء التحولات الرقمية، ودور المؤسسات الثقافية في الحفاظ على التراث اللغوي، وتأثير الهجرة على اللغات، وتغير اللغات الهجينة، وأساليب الحجاج واستخدامها في عرض ومعالجة القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة.


وفي مجال دراسات الترجمة يتناول المنتدى هذا العام تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الترجمة: وأدوات الترجمة الآلية، ومستقبل المترجم البشري، وتحديات إعداد المترجمين التحريرين والفوريين في ظل التحولات الرقمية، والترجمة التسويقية وصناعة المحتوى، والمعالجة الآلية للغة العربية، والمشروعات القومية الكبرى ودور الترجمة في توطين مصطلحاتها (توطين صناعة الطاقة النووية، توطين صناعة السيارات، وغيرها)، الجوانب المعرفية والإدراكية في الترجمة الشفهية.

وأوضح أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
ان المنتدى سيشهد عدة جلسات متخصصة في دراسات اللغة والادب والترجمة يشاركون خلالها شباب الباحثين أفكارهم واوراقهم البحثية اضافة الى جلسة خاصة حول انشطة التعاون الدولي لكلية الألسن وكيفية الاستفادة منها في رفع السمعة الدولية للكلية والجامعة.
ومن المقرر  ان يستضيف المنتدى هذا العام ا.د. مصطفى رياض الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب في محاضرة له حول دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المترجم والاستاذ الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا  حيث سيتناول سيادته القضايا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والقواعد المنظمة لعمل المترجم. هذا وسوف تكون ضيفة شرف المنتدى معالي السفيرة /سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج سابقا.

قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن جامعة عين شمس جامعة عين شمس المنتدى العلمي لشباب الباحثين

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