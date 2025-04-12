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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللواء سمير فرج يشيد بحملة “المموه” لطلاب إعلام 6 أكتوبر

طلاب كلية إعلام 6 أكتوبر مع اللواء سمير فرج
طلاب كلية إعلام 6 أكتوبر مع اللواء سمير فرج
صدى البلد

في لقاء خاص جمع طلاب السنة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، أعرب اللواء سمير فرج عن إعجابه بحملة التخرج التي أطلقها الطلاب تحت عنوان “المُموّه”، والتي تُعد مشروع تخرج دفعة 2025.

وأكد اللواء سمير فرج خلال اللقاء أن مشاركته مع شباب مصر في مثل هذه المبادرات تُعد من أسعد لحظاته، خاصة عندما يرى هذا القدر من الوعي والحماس والإبداع في جيل جديد يبشر بمستقبل واعد.

وقد قدم الطلاب درع تقدير للواء سمير فرج، تعبيرًا عن امتنانهم لدعمه وتشجيعه، وأكدوا أنهم يعملون على تقديم محتوى هادف يخدم المجتمع ويرتقي بالإعلام الشبابي.

يُذكر أن حملة “المُموّه” تهدف إلى تسليط الضوء على تضحيات الشهداء وتعزيز الوعي الوطني عبر وسائل إعلامية مبتكرة.

وجاءت الحملة كجزء من مشروع تخرج الطلاب، الذي يجمع بين الإبداع الإعلامي والرسالة المجتمعية.

وتستهدف الحملة ثلاث ركائز أساسية هي ترسيخ الهوية الوطنية من خلال تعزيز قيم التضحية والانتماء، وتكريم الشهداء ودعم أسرهم نفسياً واجتماعياً، ونشر الوعي بتاريخ الشهداء ودورهم في حماية استقرار الوطن.

والحمله من إعداد: دانا خالد، رضوي محمود ، جنه الله علي ، روضه محمد ، الاء اشرف ، حبيبه حسن  ، نادين محمد ، فرح محمد ، يارا ايمن ، حامد محمد، سليمان حسام ، الحسن ابراهيم ، احمد علي ، محمد ابراهيم ، ندا علي ، نانسي محمد ، اروي صلاح ، ريسي جمال ، اسراء حسن ، دنيا سعيد ، صفاء فرج ،  مارينا مكرم".

اللواء سمير فرج المموه كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر

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