قرار عاجل من الخطيب بعد تضاؤل فرص الأهلي في الفوز بالدوري - خاص

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة جلسة عاصفة خلال الساعات المقبلة مع محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد شوقي مدير الكرة .



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الخطيب سيناقش الموقف النهائي لمارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب التعادل أمام بيراميدز وتضاؤل فرص الفوز بلقب الدوري.



وأضاف أن الخطيب لا يزال متمسك ببقاء كولر خاصة في ظل ضيق الوقت قبل مواجهتي صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .



وأوضح أن الخطيب سيحسم كافة الأمور في اجتماعه خلال ساعات.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 1-1 مع بيراميدز في المباراة التي أقيمت في السابعة من مساء اليوم على استاد ٣٠ يونيو، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.