قطع المياه في مناطق بالقاهرة خلال ساعات.. اعرف الخريطة

أماكن قطع المياه .. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لقيامها بأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000مم بمحطة مياه مسطرد، سيتم قطع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية، وعين شمس الغربية.

أماكن قطع المياه في القاهرة

وأوضحت الشركة في بيان، أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة العاشرة مساء الأحد 13-4-2025 وحتى الساعة الرابعة صباح الاثنين 14-4-2025، ولمدة 6 ساعات.

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قطع المياه في مناطق بالقاهرة خلال ساعات.. اعرف خريطة الانقطاعات

وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه في خلال فترة ضعف المياه.

وأكدت أنه خلال هذا التوقيت سيجري الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب، توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة واتساب رقم 01206665125.

في سياق آخر شهدت قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، غرق 5 أفدنة لارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد، إذ وجه وليد سالم، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمتابعة المستمرة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد، والتعامل الفوري حفاظًا على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين، والاستعداد الكامل والدائم لتقديم الدعم لهم.

قطع المياه في مناطق بالقاهرة خلال ساعات.. اعرف خريطة الانقطاعات

وأفادت عايدة نعيم، رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي، في بيان، بغرق 5 أفدنة من الأراضي المزروعة بقرية زاوية البقلي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لمتابعة ارتفاع منسوب مياه النيل كل عام وغرق بعض الأفدنة، وتحذير المزارعين الذين يمتلكون أراضي طرح نهر.