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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: المحادثات بين واشنطن وطهران «مُشجّعة»

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

وصف دبلوماسي روسي كبير، السبت، نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي بأنها "مُشجّعة".

وكتب ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا على تطبيق تيليجرام "في ختام اجتماع اليوم في عُمان، وصف كل من الإيرانيين والأمريكيين المحادثات التي جرت بأنها إيجابية وبناءة". وأضاف أن نتائج المحادثات "مشجعة".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات "إيجابية وبناءة للغاية".

وأضاف في بيان، أن "المبعوث الخاص ويتكوف أكد للوزير عراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن "هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين".

إيران أمريكا روسيا طهران موسكو

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