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أخبار العالم | ترامب مستعد لإنجاز اتفاق سريع مع إيران.. ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل.. والسجن 100عام لشبكة تجسس للموساد في تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | ترامب مستعد لإنجاز اتفاق سريع مع إيران.. ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل.. والسجن 100عام لشبكة تجسس للموساد في تركيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

أكسيوس: ترامب مستعد لتقديم تنازلات لإنجاز اتفاق سريع مع إيران

كشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سريع مع إيران، خلال المحادثات التي تستضيفها سلطنة عُمان اليوم السبت.

روسيا تسقط 13 مسيّرة أوكرانية.. وزيلينسكي يطالب بدعم دفاعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال نصف ساعة فقط،.

محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة.

الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى

كثفت القوات الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، قصفها العنيف على شمال وجنوب قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

تركيا.. السجن 100 عام بحق شبكة تجسس لصالح الموساد

قضت محكمة تركية، أمس، على عائلة مكونة من ثلاثة أفراد وثلاثة أشخاص آخرين بالسجن 100 عام إجمالًا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وجمع معلومات استخباراتية عن أهدافها، بحسب وسائل إعلام تركية.

ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الدولار سوف يرتفع وسيكون "أقوى من أي وقت مضى".

القبض على أمريكي هدد بـ إغتيـ ال ترامب

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل، ووجهت إليه تهمة إطلاق تهديدات بإغتيال الرئيس دونالد ترامب في رسائل عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان.

بعد خضوعه لفحوص طبية.. ترامب: صحتي جيدة جدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية.

مسؤول إيراني: الحرب مع واشنطن ستشعل العالم من أوكرانيا إلى تايوان

هدد وزير الخارجية الإيراني السابق ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، علي‌ أكبر صالحي، الولايات المتحدة بعواقب وخيمة إذا ما أقدمت على شن حرب ضد إيران، مشيرًا إلى أن تداعياتها قد تمتد من أوكرانيا إلى تايوان.

عشية المحادثات.. ترامب: لا يمكن لـ إيران أن تمتلك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات في نهاية الأسبوع حول البرنامج النووي الإيراني.

ترامب: استثناءات لعدة دول بتخفيض الرسوم الجمركية لـ 10%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة يمكنها تقديم استثناءات على الرسوم الجمركية الجديدة لعدد من البلدان، ولكن ليس أقل من 10% كحد أدنى.

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