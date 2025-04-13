ببدلة جلد نارية.. شاهد «بيلا حديد» في باريس خلال تصوير مسلسل «The Beauty»

شهدت شوارع باريس تصوير مشهد درامي لعارضة الأزياء والممثلة بيلا حديد ضمن أحداث مسلسلها الجديد The Beauty، حيث ظهرت وهي ترتدي بدلة جلدية حمراء ضيقة جدًا، وبدت متألقة بـ”لوك” ناري، مما جعلها محط أنظار الجميع أثناء التصوير.





رُصدت بيلا وهي تجلس على دراجة نارية بين اللقطات مرتدية بدلتها الجلدية الحمراء المكونة من قطعتين، والتي نسقتها مع بوت أبيض أنيق،ورغم شكلها الناري، فإن أجواء باريس الباردة دفعتها لارتداء معطف أسود سميك بين المشاهد.



بدت بيلا واثقة ومتحمسة وهي تستعد للمشهد، حتى أنها ابتسمت للطاقم، وظهرت في مقطع فيديو وهي تتجهّز أمام الكاميرا، قبل أن تنطلق على الدراجة فور سماع صوت المخرج وهو يقول: “أكشن!”





المسلسل مقتبس من سلسلة قصص مصورة ويتكون من 11 حلقة، تدور أحداثه حول مرض غامض ينتقل بين الناس ويمنحهم جمالاً خارقاً، لكنه يؤدي في النهاية إلى موتهم، في إطار مؤامرة حكومية غامضة.

The Beauty من بطولة بيلا حديد إلى جانب إيفان بيترز، أنتوني راموس، جيريمي بوب، أشتون كوتشر، وريبيكا هول، ومن إخراج رايان مورفي.



المسلسل من إنتاج FX، ومن بطولة بيلا حديد، إيفان بيترز، أنتوني راموس، جيريمي بوب، أشتون كوتشر، وريبيكا هول، ومن إخراج رايان مورفي. وحتى الآن، لم يُكشف عن تفاصيل دور بيلا في العمل.





الظهور الفني الجديد لبيلا يأتي بعد مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس، وبعد أن تصدّرت الأخبار إثر مشادة كلامية حادة بينها وبين صديقها المقرب فاي خضرا في حفلة خاصة لماركة إيف سان لوران يوم 11 مارس، حيث طلبت منه مرارًا الابتعاد عنها واتهمته بمضايقتها، ما سبب توترًا بين الحضور.



