شيكابالا يدعم أحمد قندوسي بعد إصابته المروعة

دعّم محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد قندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها النجم الجزائري.



وشارك “شيكابالا” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا يدعم خلاله أحمد القندوسي، معلقًا: "الإصابة جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وقدر قد يواجه أي لاعب".



وقال: "واثقون أن روحك القوية وإصرارك هيخلّوك ترجع أقوى بإذن الله".

وأضاف: "كلنا جنبك وبندعيلك بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.".



وكان قد تعرّض أحمد قندوسي لإصابة بكسر في الساق خلاص مباراة سيراميكا وفاركو في الدوري، وغادر على إثرها ملعب المباراة في سيارة إسعاف.