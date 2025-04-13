غارات جوية عنيفة تستهدف معاقل الحوثيين في 3 محافظات يمنية

شنّت الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء السبت، غارات جوية عنيفة على مواقع الحوثيين في محافظات البيضاء وصعدة والحديدة، وسط وشمال وغرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية المقاتلات الأمريكية استهدفت مبنى المعهد المهني بمديرية الصومعة جنوب شرقي البيضاء، بخمس غارات متتالية.

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي حوّلت مؤخرًا المعهد المهني بمديرية الصومعة إلى موقع عسكري لوجستي لدعم عمليات إطلاق الصواريخ نحو مياه خليج عدن، من مرتفعات مديرية مكيراس المجاورة لها، على الحدود الشمالية لمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

ونقلت المصادر عن سكان محليين قولهم إن انفجارات داخلية تتابعت من مبنى المعهد المهني بعد استهدافه بالغارات، وسط مخاوف المدنيين من أضرار محتملة تحدثها المقذوفات المتطايرة.

فيما تركّزت 3 غارات أمريكية على أحد معسكرات الحوثيين في مديرية مكيراس، جنوب شرقي محافظة البيضاء، طبقًا للمصادر.

وفي أقصى شمال البلاد، قالت وسائل إعلام حوثية، إن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات منطقة السهلين، بمديرية آل سالم"، دون الإشارة إلى طبيعة المواقع التي طالتها الضربات.

وأكدت منصّة "ديفانس لاين"، المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية اليمنية، أن الغارات التي طالت منطقة آل سالم، جنوب شرقي صعدة، "استهدفت مخابئ ومخازن للحوثيين في منطقة السهلين".