تحت رعاية الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر بدمياط تنظم ورشة عمل للمناظير الرحمية المتقدمة

نظّم قسم النساء والتوليد بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط ورشة عمل حول المناظير الرحمية المتقدمة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وتنظيم الدكتور أحمد الشوربجي، المدرس بقسم النساء والتوليد.

استمرت ورشة العمل لمدة يومين، وتهدف إلى تدريب الأطباء على أحدث التقنيات الطبية في مجال المناظير الرحمية. تأتي الورشة في إطار المبادرات التي تنظمها مستشفى وكلية طب جامعة الأزهر في دمياط، والتي تسعى إلى تدريب شباب الأطباء والأخصائيين على التقنيات الطبية المتطورة. هذه المبادرات تساهم في تطوير التعليم الطبي المستمر وتحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات عملية متخصصة ومؤتمرات، مما يعزز الأداء المهني والخدمات المقدمة للمرضى.

تهدف ورشة العمل إلى تعزيز المهارات العملية للأطباء من خلال التدريب على استخدام المناظير الرحمية بشكل احترافي، مما يمكنهم من التعامل مع الحالات المعقدة بكفاءة. كما تهدف إلى نقل المعرفة التقنية من كبار الأساتذة إلى شباب الأطباء وتعريفهم بأحدث التطورات في مجال جراحة المناظير الرحمية. وبالتالي، تسهم الورشة في تحسين جودة الخدمة الصحية من خلال تطبيق أحدث الأساليب الطبية.

تمت الورشة تحت إشراف الدكتور راشد محمد راشد، عميد الكلية، والدكتور عادل دياب، مدير مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، والدكتور ولاء البسيوني، رئيس قسم النساء والتوليد، وبمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.