إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة

تعرّض 3 أشخاص لإصابات متفرقة نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة / أسوان السريع بنطاق مركز كوم أمبو، وتم التعامل مع الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة أخرى نقل، على طريق أسوان / القاهرة بالقرب من قرية الكفور بنطاق مركز كوم أمبو.

حادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حامد سعدى حامد 28 سنة، وشقيقه محمد 28 سنة، وشقيقهما جابر 8 سنوات"، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

من جانب آخر شهدت مدينة أسوان العثور على جثة هامدة لشخص داخل منزل حيث إنه لقى مصرعه فى ظروف غامضة ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثة هامدة لشخص في منزل وذلك وسط ظروف غامضة.

وتم إيداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.