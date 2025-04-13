الزمالك يمنح شيكابالا حرية حسم مصيره .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك تركت الحرية لـ محمود عبد الرازق شيكابالا في حالة رغبته في الانتقال لأي نادٍ آخر، بعدما تلقى عرضًا من نادي النصر الليبي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "إدارة الزمالك تركت الحرية لشيكابالا سواء بالاعتزال نهاية الموسم أو البقاء لموسم آخر، أو الانضمام لنادٍ آخر".

وأضاف: "شيكابالا سوف يحسم مصيره خلال الفترة المقبلة"، وتابع: "لا توجد رغبة لدى الزمالك لرحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، وهو أمر منطقي في الوقت الحالي".

موعد مواجهة الزمالك و حرس الحدود

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.