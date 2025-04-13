أقباط المنيا يحتفلون بأحد الشعانين.. شاهد

يحتفل أقباط المنيا اليوم بأحد الشعانين، الذي يعد بداية أسبوع الآلام، إذ توافد الأقباط على المطرانيات والإيبارشيات والكنائس منذ الصباح الباكر، حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون، تعبيرًا عن فرحتهم بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

وتزينت الكنائس والمطرانيات بالسعف الأخضر والزهور، فيما تواجد بائعو السعف أمام الكنائس، يعرضون أشكالًا متنوعة من السعف مثل الصلبان والقلوب، التي يصنعها الشباب والأطفال والرجال ببراعة، تعبيرًا عن الفرح والبهجة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وخلال الاحتفال يحرص العديد من الشباب والأطفال والرجال على صنع أشكال متنوعة من السعف، مثل الصلبان والمطارح والقربان .

وأوضح ابرام جرجس ، أحد صناع السعف، إنه ورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، ويقوم هو وزملاؤه كل عام بشراء سعف النخيل من الحقول، ثمّ يصنعون منه مختلف الأشكال، ويقومون ببيعها أمام الكنائس للاحتفال بأحد الشعانين.

كما أوضح بطرس مجلي بائع السعف، أنه يحرص على مواصلة هذه العادة، التي ورثها عن الأجيال السابقة، إذ تُعدّ جزءًا هامًا من الاحتفال بأحد السعف وطقوس سنوية يحرصون عليها كل احتفال.



وعبرّ العديد من الأقباط في الاحتفالات عن فرحتهم بهذه المناسبة الدينية، وقالوا إنّ هذه الاحتفالات تُساعدهم على الشعور بالتقارب مع الله.