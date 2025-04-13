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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكَّدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أنه لا صحة إطلاقًا لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالتعدي على مواطن وصفعه على الوجه أثناء عودته من جولته التي قام بها أمس في قرية العباسة التابعة لمركز أبو حماد.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية أنه خلال عودة محافظ الشرقية من الجولة، تصادف قيام عدد من السائقين بالسير عكس الاتجاه، وعليه كلّف المحافظ بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن من قام بنشر تلك الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة إنما هو محض افتراء، مُناشدة بتحري الدقة في نشر وتداول مثل هذه الأخبار التي تهدف إلى إثارة الفتن والقلق.

محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد افتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة، التي تبلغ مساحتها 200 فدان بمدينة أبو حماد، وتضم 29 حوضًا سمكيًا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك مثل البوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضارة بصحة الإنسان.. مشيرًا إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية، وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 و3.5 طن في الدورة الواحدة.

ووجّه محافظ الشرقية مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار.. مؤكدًا أن الدولة، ممثلة في الجهات المعنية، تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الاستيراد.

محافظة الشرقية فيس بوك قرية العباسة لمركز أبوحماد

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