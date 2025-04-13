تعرف على تشكيل المصري لمباراة بتروجيت اليوم

أعلن الكابتن انيس بوجلبان المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة بتروجيت المقرر إقامتها اليوم على ستاد السويس الجديد

جاء تشكيل المصري ليضم محمود جاد لحراسة المرمى و كريم العراقي، محمد هاشم ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر



أما محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط. و ميدو جابر ، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

وضمت قائمة البدلاء للنادى المصري محمد شحاته، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.