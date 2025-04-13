انتهاء موسم لاعب الأهلي بسبب الإصابة أمام بيراميدز| تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير انتهاء موسم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر النادي الأهلي، بعدما اضطر إلى مغادرة ملعب مباراة فريقه أمس أمام بيراميدز فى الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسم يحيي عطية الله انتهي.. عنده إصابة في الخلفية وأمامه شهر على الأقل للعودة، ما يعني أن موسمه انتهى مع الأهلي".

وأضاف شوبير، "توجد أزمة في الجبهة اليسري للأهلي، كريم الدبيس مصاب وأحمد كوكا يعاني من شد فى الخلفية".

واختتم شوبير متسائلاً، "هل يكون علي معلول هو الحل أمام كولر لشغل الجبهة اليسري؟، وكولر أخطا فى خروج أشرف بن شرقي من مباراة بيراميدز، وتأخر فى نزول جرايشار".