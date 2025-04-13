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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا مشروعات تطوير الطرق والمنشآت الحكومية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في جولة ميدانية مكثفة، تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية الجارية بطنطا، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ خلال جولته الأعمال الجارية بمشروع تطوير محور محلة منوف، الذي يُعد أحد الشرايين الحيوية لتعزيز شبكة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية بمركز طنطا، مشددًا على أهمية دفع عجلة التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه مراحل العمل المختلفة.

وأكد الجندي أن المشروع، الممتد من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة بسبرباي بطول 2 كم، لا يقتصر دوره على معالجة الأزمات المرورية فقط، بل يمثل نقلة نوعية في تحسين المشهد الحضاري، لافتًا إلى أن التصميم يستهدف تحويل ضفاف الترعة إلى متنفس بيئي ومساحات ترفيهية تليق بأهالي المدينة وتُضيف بعدًا جماليًا يعكس روح طنطا الحديثة.

تطورات الأوضاع 

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة تنفيذ المشروعات الحيوية وفق أعلى معايير الجودة،

وفي السياق ذاته، استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، والذي يُقام على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويضم طابقًا أرضيًا و5 طوابق علوية، في إطار خطة تطوير المقرات الحكومية وتحسين بيئة العمل الإداري بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الجندي أن المشروع يمثل إضافة نوعية للعمل الحكومي بالمحافظة، مشددًا على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية لتحقيق الاستفادة القصوى منه، ومواكبة التطور في منظومة العمل الإداري والخدمي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية المؤسسية هو خطوة رئيسية في دعم مسيرة التنمية داخل الغربية.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي ختام الجولة، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة طمأنة وثقة لأهالي المحافظة، قائلاً:
“نعمل من أجلكم.. وكل مشروع جديد هو خطوة نحو تحقيق أحلامكم في بنية تحتية متطورة، وطرق آمنة، وخدمات حكومية تليق بالمواطن المصري.. وهدفنا أن تصبح الغربية نموذجًا في التخطيط والتطوير على مستوى الجمهورية.”

محافظ الغربية محور محلة منوف خدمات المواطنين حل مشكلات

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