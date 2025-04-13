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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة مواقع مجانية لمعرفة الأرقام المجهولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

يعد البحث عن هوية المتصل أمرا ضروريا لبعض الأشخاص، للتأكد من مصدر المكالمة لضمان الخصوصية والأمان، خلال السطور التالية سنستعرض لكم أفضل المواقع المجانية التي تساعدك في التعرف على أرقام الهاتف المجهولة.


معرفة هوية المتصل باستخدام البحث العكسي


البحث العكسي عن الأرقام الهاتفية واحدة من التقنيات الحديثة التي تسهل التعرف على هوية المتصل، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد معلومات أساسية مثل اسم صاحب الرقم، الموقع الجغرافي، والعنوان إذا كان متاحا، يمكنك  استخدامها لتفادي المكالمات المزعجة أو للتحقق من الارقام المجهولة.

مزايا البحث العكسي للكشف عن الأرقام المجهولة:


1. سهولة الاستخدام دون الحاجة لتنزيل برامج إضافية.


2. حماية خصوصيتك من المكالمات المشبوهة.


3. إمكانية الوصول إلى معلومات مثل اسم المتصل وموقعه.

يمكنك استخدام المواقع التالية للتعرف على الأرقام المجهولة:

- Numberville: موقع احترافي متخصص في تقديم تفاصيل الأرقام المجهولة من خلال البحث المجاني.


- Spy Dialer: موقع مجاني يتيح التعرف على أصحاب الأرقام دون الحاجة لتسجيل الدخول، مثالي للمستخدمين العاديين.


- Whoscall: يقدم هذا الموقع خدمة متكاملة مع قاعدة بيانات تغطي العديد من دول العالم، مما يتيح لك كشف هوية المتصل في ثوان معدودة.

- Searqle: منصة توفر قاعدة بيانات واسعة تمكنك من العثور على هوية المتصل سريعا باستخدام الرقم فقط.

أفضل لتحديد هوية المتصل

 

يعد تطبيق Truecaller أحد أكثر التطبيقات شهرة لتحديد هوية المتصلين غير المعروفين وأرقام البريد العشوائي. فهو يوفر قاعدة بيانات شاملة لأرقام الهواتف على مستوى العالم، مما يجعله الخيار الأفضل للبحث العكسي عن أرقام الهواتف. 

يتوفر تطبيق Truecaller كتطبيق جوال ومنصة عبر الإنترنت، حيث يوفر تفاصيل مثل معرف المتصل واكتشاف البريد العشوائي وحتى وظيفة القائمة المحظورة.
 ويوفر تطبيق NumLooker بحثا عكسيا عن الهاتف بالإضافة إلى تقارير مفصلة يمكن أن تتضمن اسم المالك وعنوانه وغير ذلك من التفاصيل المرتبطة. 

هوية المتصل البحث العكسي مواقع مجانية

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