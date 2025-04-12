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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث 12 ميزة في واتساب لعام 2025

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، مجموعة من الميزات الجديدة التي يصل عددها 12 ميزة، تشمل تحديثات متنوعة في الدردشة والمكالمات والقنوات، إلى جانب بعض المزايا الخاصة لمستخدمي أجهزة آيفون.

أحدث 12 ميزة في واتساب لعام 2025

أولا: ميزات الدردشة الجديدة:

1. عرض عدد المستخدمين المتصلين في المجموعات: أصبح بإمكان مستخدمي واتساب، معرفة عدد الأعضاء المتصلين في المجموعات، حيث يظهر الرقم أسفل اسم المجموعة مما يعزز التفاعل في الوقت الفعلي.

2. تحكم ذكي بإشعارات الدردشات الجماعية: يمنح واتساب مستخدميه خيار تحكم جديد لتخصيص إشعارات الدردشة الجماعية، مما يسمح للمستخدمين باختيار تلقي الإشعارات فقط لأحد الخيارات التالية:

- الإشارة إلى المستخدم 

- الردود المباشرة على رسائله

- رسائل من جهات الاتصال المحفوظة

3. إنشاء الأحداث في الدردشات الفردية: لم تعد ميزة الأحداث مقتصرة على المجموعات، حيث يمكن الآن دعوة شخص للمشاركة في الحدث أو تحدي تحديد تاريخ ووقت الانتهاء، تفعيل حالة “ربما”، أو تضمين الحالة داخل المحادثة.

4. رؤية من تفاعل مع الرسائل: أصبحت ردود الفعل أكثر شفافية على واتساب، يمكنك الآن النقر على أيقونة رد الفعل لرؤية قائمة من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الرسالة ونوع التفاعل.

ثانيا: ميزات حصرية لمستخدمي آيفون:

1. ماسح ضوئي للمستندات داخل التطبيق: أضاف واتساب ميزة جديدة تتيح لمستخدميه على أجهزة آيفون مسح المستندات مباشرة عبر زر الكاميرا من داخل التطبيق،مع إمكانية تعديل الصورة وحفظها.

2. تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للرسائل والاتصال على آيفون: مع تحديث iOS 18.4، يمكن للمستخدمين الآن اختيار واتساب كتطبيق افتراضي للرسائل النصية والاتصال من خلال: الإعدادات> التطبيقات> التطبيقات الافتراضية> واتساب.

ثالثا: تحسينات مكالمات واتساب:

1. تكبير الفيديو أثناء المكالمات: هي ميزة تتيح للمستخدمين تكبير مكالمة الفيديو باستخدام إيماءة القرص بإصبعين لتسهيل الرؤية أثناء الاتصال.

2. إضافة مشارك جديد أثناء المكالمة: أثناء مكالمة صوتية فردية، يمكنك الآن دعوة شخص ثالث للانضمام مباشرة عن طريق النقر على أيقونة المكالمات واختيار "إضافة إلى الاتصال".

3. تحسين جودة المكالمة تلقائيا: قام واتساب بتحديث تقنية الواجهة الخلفية للمكالمات إلى:

- اكتشاف سرعة الشبكة تلقائيا

- تحسين الاتصال ليتناسب مع جودة الشبكة المتاحة

- التبديل إلى جودة HD تلقائيا على السعة المتاحة

رابعا: تحديثات القنوات وعلامة التبويب الأخبار:

1. تسجيل مقاطع فيديو قصيرة للقنوات: يمكن للمسؤولين الآن تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى 60 ثانية ومشاركتها مباشرة مع متابعي القناة.

2. مشاركة رموز QR للقنوات: لتسهيل الوصول إلى القنوات، يمكن للمسؤولين الآن إنشاء ومشاركة رمز الاستجابة السريعة التي تؤدي مباشرة إلى قناتهم.

3. تحويل الرسائل الصوتية إلى رسالة نصية: يمكن للمستخدمين الآن قراءة محتوى الرسائل الصوتية في القنوات كرسائل نصية، أو ميزة مفيدة أثناء التنقل أو في الأماكن التي يكون فيها تشغيل الصوت صعبا.

واتساب WhatsApp واتساب آيفون ميزات واتساب 2025 تحديث واتساب الجديد

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