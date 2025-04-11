عيب أمني خطير يضرب واتساب على ويندوز.. جهازك في خطر

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب على نظام ويندوز، فهناك تنبيه أمني مهم يجب أن تأخذه على محمل الجد، إذ تم اكتشاف ثغرة خطيرة قد تصيب جهازك باالبرامج الضارة.

وبحسب ما ذكره موقع “pcworld”، أصدر واتساب تنبيها رسميا، مشيرا إلى أن الثغرة الأمنية تم تسجيله تحت اسم CVE-2025-30401، والتي يمكنها أن تسمح للمتسللين بإصابة جهاز الكمبيوتر ببرمجيات خبيثة.

تعتمد الثغرة الأمنية على استغلال مرفقات MIME وهي اختصارا لملحقات بريد الإنترنت متعددة الأغراض، وهو تنسيق يستخدم افتراضي في إصدار سطح المكتب من واتساب.

من خلال هذه الطريقة، يمكن لقراصنة الإنترنت، حقن البرامج الضارة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما قد يؤدي إلى سرقة بياناتك الحساسة.

وعلى الرغم من أن استغلال الثغرة يتطلب تفاعل المستخدم مع المرفق الضار، إلا أن مستوي لخطر يعتبر مرتفعا، خاصة بالنظر إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة لإخفاء المرفقات، فغالبا ما يتم تقديم الملفات الضارة كصور أو مستندات غير ضارة ونقرة واحدة كافية لتفعيلها.

كيفية حماية جهازك

إذا كنت تستخدم برنامج واتساب لسطح المكتب على جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز، فمن الضروري أن تقوم بتحديث التطبيق على الفور إلى الإصدار 2.2450.6 من خلال متجر مايكروسوفت، يحتوي هذا التحديث على تصحيح أمني يغلق الثغرة الأمنية بشكل كامل ويمنع المهاجمين من استغلالها.

ولتجنب هذه الثغرة الأمنية اتبع النصائح التالية:

- لا تفتح أي مرفقات غير معروفة، حتى لو كانت صورا أو مستندات عادية.

- احذر النقر على الرسائل من أرقام غير معروفة، وخاصة تلك التي تحتوي على الملفات.

- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من واتساب على جميع أجهزتك.

والخبر السار هو أن مستخدمي واتساب على أندرويد و iOS ليسوا معرضين لهذا الخطر، لأن تنسيق MIME لا يستخدم لتقديم المحتوى في تطبيقات الهواتف الذكية.