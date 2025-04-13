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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عظام بشرية كشف الجريمة البشعة.. رجل يتخلص من زوجته ويدفنها في الأسمنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

في غرفة بسيطة لـ  "غفير" بأحد المباني حديثة الانشاء بمنطقة أرض الجمعيات بمحافظة الإسماعيلية، ومع بدء توسعته للغرفة في الدور الأرضي والحفر حول منطقة خرسانية ظهرت له اجزاء من عظام بشرية ليقرر إبلاغ الشرطة.

حفر مستمر لساعات طويلة نجحت فيها الشرطة بالتعاون مع الدفاع المدني من استخراج الجثمان بالكامل، ومحاولة التوصل إلي هويته.

وشكل اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية فريق بحث بإشراف العميد مصطفي عرفة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد هشام مفتش مباحث ثالث والرائد أحمد بيومي رئيس مباحث قسم ثالث لكشف لغز الجثمان وسرعة التوصل إلي هويته.

ومع العمل 4 أشهر متواصلة توصل ضباط المباحث الجنائية بالتعاون مع مصلحة الأمن العام، الي هوية الجثمان بعد فحص جميع بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات حول المنطقة وإجراء فحوصات الطب الشرعي وتبين أنه لسيدة في العشرينيات من العمر.

وتوصلت تحريات النقباء عبدالله صبحى وعمر السعيد وزياد عفيفى واحمد جمال معاونو مباحث قسم ثالث الاسماعيلية إلي أن زوج المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ظهوره معها في المنطقة قبل ارتكاب الواقعة وأنه تخلص منها بدفنها في الأسمنت وبناء حائط علي مكان الدفن.

ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد أماكن تردد المتهم بإحدي المحافظات القريبة من القاهرة بعدما فر إليها عقب ارتكابه الواقعة، وتمكنت مأمورية  من القبض عليه وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية حوادث الاسماعيلية

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