الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمـد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم الدماطي ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع الكابتن محمـد رمضان، المدير الرياضي، والكابتن محمـد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في اطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتلقي النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أخطره بموعد مباراته أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

وأخبر الكاف النادي الأهلي أن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ستُقام يوم 19 أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

كما أكد الكاف للأهلي أن مباراة العودة ستقام يوم 26 أبريل الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقي.