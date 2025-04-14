طريقة عمل سلطة الورقيات| طبق صحي وشهي

سلطة الورقيات من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بالأخص للأشخاص التي تريد التخلص من الوزن الزائد.



قدم الشيف وحيد كمال، مقدم برنامج الفطاطري على قناة بانوراما فود، طريقة عمل سلطة الورقيات، فيما يلي....

مقادير سلطة الورقيات



فجل أحمر

جرجير فريش

كابوتشي

بصل أخضر

خيار

جزر

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة

(التتبيلة)

3فص ثوم

3عود زعتر فريش

نصف كوب زيت زيتون

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الورقيات



قطعي الفجل إلى شرائح رفيعة تشبه شكل الشيبسي وقطعي البصل الأخضر والكابوتشي والجرجير إلى قطع كبيرة واستخدمي مقشرة لتقشير الخيار والجزر ثم قطعيهم إلى شرائح رفيعة.

تحضير الدريسنج :

اهرسي فصوص الثوم جيدًا ثم في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي الزعتر، الملح، والفلفل الأسود حسب الذوق.

امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

في وعاء كبير، امزجي جميع الخضار المقطعة

ضعي الدريسنج مع الخضار ويقلب جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على جميع المكونات وتقدم السلطة وبالهنا والشفا.