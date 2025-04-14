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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة الورقيات| طبق صحي وشهي

طريقة عمل سلطة الورقيات
طريقة عمل سلطة الورقيات
هاجر هانئ

سلطة الورقيات من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بالأخص للأشخاص التي تريد التخلص من الوزن الزائد.


قدم الشيف وحيد كمال، مقدم برنامج  الفطاطري على قناة بانوراما فود، طريقة عمل سلطة الورقيات، فيما يلي....

مقادير سلطة الورقيات


فجل أحمر
جرجير فريش
كابوتشي
بصل أخضر
خيار
جزر
حزمة بقدونس
حزمة كزبرة

(التتبيلة)
3فص ثوم
3عود زعتر فريش
نصف كوب زيت زيتون
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الورقيات


قطعي الفجل إلى شرائح رفيعة تشبه شكل الشيبسي وقطعي البصل الأخضر والكابوتشي والجرجير إلى قطع كبيرة واستخدمي مقشرة لتقشير الخيار والجزر ثم قطعيهم إلى شرائح رفيعة.
تحضير الدريسنج :
اهرسي فصوص الثوم جيدًا ثم في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي الزعتر، الملح، والفلفل الأسود حسب الذوق.
امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
في وعاء كبير، امزجي جميع الخضار المقطعة
ضعي الدريسنج مع الخضار ويقلب جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على جميع المكونات وتقدم السلطة وبالهنا والشفا.

سلطة الورقيات طريقة عمل سلطة الورقيات مقادير سلطة الورقيات

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